OnlyFansis tegutsev Sandra: kui mehed tahavad, et hindaksin nende meheau, siis ütlen, et davai, 20 dollarit

"Kui mehed tahavad, et hindaksin nende riistasid, siis ütlen, et davai, 20 dollarit," kirjeldab naine ühte OnlyFansi pakutavat aktiviteeti.

Skeem on lihtne: mees saadab Sandrale pildi oma fallosest ja tema paneb sellele kümnepalliskaalal hinde. "Kümmet punkti ei ole ma veel kellelegi põhimõtte pärast pannud. Üheksa on kõige kõrgem hinne."

Kui meheau on kaunis nagu südasuvine päikesetõus, jätab Sandra selle omanikule ka kommentaari.

Sandra Roosmel on OnlyFansis 392 postitust ja 18 800 meeldimist. Möödunud nädala "Kuuuurija" saates avaldas naine, et teenib 10 000 eurot kuus. Sellega kuulub ta 0,5 protsendi sisuloojate hulka.

Portaal Influencer Marketing Hub kasutab OnlyFans statistikat, et näidata, kuhu kuuluvad enamus OnlyFans sisuloojatest. Portaali sõnul teenib kasutaja keskmisel 180 dollarit kuus. Top 1% sisuloojaid teenivad 33% portaalis tiirlevast rahast.

Followe.co portaali sõnul on OFi üks populaarsemaid kasutajaid Austraalia fitness-sisulooja Jem Wolfie. Ta ei postita alasti sisu, vaid kannab trenniriideid või seksikat pesu ja räägib fitnessist. Jem tegi endale nime Instagramis, kuhu tal kogunes ühel hetkel üle kahe miljoni jälgija. Fitness huviline paljastas, et OnlyFansis teenis ta ühel hetkel 33 000 dollarit päevas ja aasta pärast liitumist oli ta teeninud üle kahe miljoni dollari. Nii et sisuloojaid saab kenasti oma vahel võrrelda.