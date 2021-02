KUUMAD KLÕPSUD | On, mida näidata: Rihanna poseerib ihualasti

Karjääri algul sõlmis Rihanna plaadilepingu Def Jam plaadifirmaga ning tema esimene album "Music of the Sun" ilmus 2005. aastal, mis jõudis USA plaadimüügi edetabelis esikümnesse. Albumi ainus suurem singel oli "Pon de Replay". Vähem kui aasta hiljem ilmus tema teine stuudioalbum "A Girl like Me", mis jõudis mitmetes edetabelites viie esimese hulka. Tema esimeseks esikohahitiks sai "SOS", teine populaarne lugu albumilt oli "Unfaithful".