"Pruutneitside" täht Kristen Wiig avaldas pikalt saladuses hoitud kaksikute nimed

47-aastane Kristen Wiig avaldas laste nimed enda uusima filmi "Barb and Star Go to Vista Del Mar" lõpptiitrites. Nimed Avi, Luna ja Shiloh ilmusid tiitrite erilise tänu sektsioonis.

Näitleja tegi abiellumise uudise teatavaks Howard Streni jutusaates, kus rääkis väga kiindunult enda kaheksakuusetest kaksikutest ja abikaasast. "Peale selle, et me oleme, kus me oleme, on raske tunda kehvasti ja selles kõiges rabeleda, olen oma kodus koos kaksikute ja abikaasaga väga õnnelik. Nad teevad seda paremaks ja muutsid mu elu," ütles ta.