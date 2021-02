Marii Karelli saade alustab hooaega intrigeeriva erisaatega elust EKRE mullis

"Kaaperdamine on see, mida fašistlikud riigijuhid teevad," ütleb kultuuriuurija Nika Kalantar. "Elu uljas EKRE mullis" on dokumentaal sellest, kuidas konservatiivsed sõnumid ei levi enam ammu vaid plakatitel - need mängivad meie alateadvusega.

"Rukkilill on kaaperdatud," lisab Kalantar ja tõdeb, et kui EKRE üritab öelda, kuidas nad teevad seda kõike maa ja rahva jaoks, maalides enesest tõeliselt patriootliku pildi, siis paraku nii lihtne see pole.

Ühelt poolt on imetlusväärne, kui võimsa meediaimpeeriumi on EKRE suutnud püsti panna; teisalt on see ka hirmutav. Ühiskond on lõhestunud ja oma seisukohtade kaitsmisel minnakse vägivallani välja - esineb nii ähvardamist, mõnitamist kui ka küberkiusu.