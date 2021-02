"Gorilla liimi tüdruk" saatis laimu kummutamiseks välja hagihoiatuse

Blogija sõnul mõtles Tessica Brown kogu saaga välja ja pettis maailma, et ratsa rikkaks saada. Tessica aga on käskinud blogijal suu kinni panna või on kohtusse minek, vahendas TMZ.

Tessica advokaadid on saatnud välja mitmed hagihoiatused isikule, kes kasutab Instagramis ja Twitteris nime @gossipofthecity_. Hagihoiatuses on öeldud, et see isik peab lõpetama valed nagu oleks Tessica Brown välja mõelnud, et valas "Gorilla" liimi endale pähe.

Kõnealune konton on mitu päeva järjest avaldanud Instagramis ja Twitteris postitusi, kus nimetab Tessicat valetajaks ning tunneb kaasa küikidele nendele, kes teda haletsedes talle GoFundMe lehele raha annetasid.

Kasutaja, millel on kahe konto peale kokku 610 000 jälgijat, jagas isegi 15 minuti pikkust video ühest teisest naisest, kes samuti endale "Gorilla" liimi pähe valas. Aga @gossipofthecity_ sõnul räägib just see naine õiget juttu. "Kiitused sellele naisele, kes raha päriselt ka väärib, te annestasite valetajale," on video juures kirjas.