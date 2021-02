Ühest korrast ei piisa? Phil Collinsi eksnaine pani tema asjad teistkordselt oksjonile

Orianne'i teine ​​oksjon on enam-vähem sarnane, kuid nüüd tulevad pakkumisele ka ntks Phili 1989. aasta rahvusvaheline rokiauhind MVP Drummer, kus on kujutatud Elvis pronksskulptuurina marmorist alusel. Kuju eeldatav väärtus jääb vahemikku 1000 - 10 000 dollarit.

Samuti paneb Cevey oksjonile Phili 2002. aastal pälvitud kuldauhinna albumi "Testify" 100 000 eksemplari müümise eest. Muuhulgas Nick Faldo käsitisi signeeritud foto ja 2 autogrammiga Yahama kaasaskantavad dokki, kus üks on allkirjastatud Phili ja teine Shania Twaini poolt.

Kindlasti on tegu Collinsi huvitavate asjadega, kuid sellegipoolest selgub, et Orianne on kogunud kõige rohkem raha oma kallitest ehetest, kelladest, riietest, rahakottidest, mobiiltelefonide ümbristest ja müntidest.