Soome muusikaekspertide hinnangul pole Laural Eurovisionile asja: ta peaks laval meest lassoga taga ajama!

Hinnangu andsid lauljatar Vilma Lähteenmäki, mitmeid muusikale lavastanud Samuel Harjanne ja Jyväskylä ülikooli õppejõud Henna-Riikka Peltola.

Viimane on Laura loo suhtes kriitiline, sest pressiteadetes reklaamiti eestlanna pala kui kantrimõjutustega lugu, kuid ekspert seda ei kuule. "Võib-olla on kitarr viide sellele, kuid selles loos pole isegi korralikku twang'i," ütleb Peltola, kes on enda sõnul antud žanrit palju kuulanud. Põldvere tituleerib ekspert Soome Nicole Scherzingeriks.

Lähteenmäki nii kriitiline ei ole, sest talle meeldib Laura hääl, eriti käredus, mis mõnes loo osas esile tuleb. "Lugu algab paljutõotavalt ja mulle meeldib salm, kuid refrään lõppeks nagu keskel ära. See on lühike ja meloodiliselt kordab sama asja kaks korda. Kuulajana ootasin, et see areneks edasi," arvab lauljatar.