Ivo Linna Eurovisionil osalemisest: Eesti jäägu kasvõi viimaseks, mis siis sellest on?

"Ivo, oskad sina võib-olla seda fenomeni selgitada. miks on nii, et eestlased nii leili lähevad Eurovisioni peale, eriti, kui peaksime viimaseks jääma. Miks on see nii?" uurib üks hommikuprogrammi saatejuhte.

"Võib-olla see on väikese rahva loomulik enese näitamise soov, tahaks nagu võimalikult hästi esineda. Vaata, kui palju me oleme tundnud rõõmu sportlaste, kunstnike õnnestumiste pärast. Koguaeg me ju loodame, et kellestki noorest saaks maailmas uus staar. Eurovisioni lauluvõistlusel Eesti jäägu kasvõi viimaseks, mis siis sellest on? Sõimavad ju need, kes seal kohal ei ole. Minge sinna kohale, sõbrad, ja jõudke nii kaugele, te saaks seal osaleda." lausub Linna.