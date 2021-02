"Kallid kalorid" neljas episood tõi tõsised väljakutsed: me pidime nõustuma kõigega, mis on mõistuse piires, aga see ei ole

Päev algas osaliste jaoks mõnevõrra pettumustvalmistavalt. Hommikusöögi asemel said nad juua teed, mis elektri Tarmole kohe üldse ei meeldinud. Peale selle, et ta pidi puu otsast kirsse noppimas käima, on tema harjunud igal hommikul kohvi jooma. Ja kui teed joobki, siis rohelist, mida aga valikus polnud.

Olukord ei läinud sugugi paremaks, sest saatejuht Erik Orgu teatas, et osalejaid ootab ees paastumine ehk päev ilma toiduta. Saatejuhi sõnul oli see selleks, et distsipliini harjutada, aga Ade vesistest silmadest oli näha, et olukord on kehv.