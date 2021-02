Egle Eller-Nabi avameelselt abielust Heiki Nabiga: kuna Heiki treeninglaagrid viivad teda sageli Eestist ära, siis...

Egle Eller-Nabi (36) sõnab intervjuu alguses, et tal on suur uudis – ta on viimasel ajal keskendunud rohkem teiste treenimisele kui võistlemisele. Kahe tippsportlase peres, kus sirgumas kaks last, kellest väiksem sai alles kaheseks, tuli ühel ohverdus teha. "Mõistagi olin see mina. Sain end möödunud aastal korraks tippvormi ajada, kuid väikelapse kõrvalt oli see keeruline. Seda enam, et Heiki on seoses võistluste ja treeninglaagritega palju ära."

2016. aastal osales Egle fitnessolümpial, kus saavutas 16. koha. Selleks nägi ta vaeva poolteist aastat. Praegu pole tal aega nii palju treenida, sest prioriteediks on Heiki (34) vorm. "Kui ma näen, et peaks tekkima võimalus ka minul rohkem treenida, siis osalen kindlasti mõnel profiliiga võistlusel. Hetkel on mul kodu ja lapsed hoida."

Seda enam pühendub Egle teiste treenimisele – aidates naistel saavutada ahvatlevat bikiinivormi.