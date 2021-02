Peeter Rebase debüütmängufilm „Firebird” avab märtsis rahvusvahelise Londoni filmifestivali BFI Flare

Peaosades mängivad Tom Prior („The Theory of Everything”, „Kingsman: The Secret Service”), Oleg Zagorodnii („The Choice”, „Dzhamayka”) ja Diana Pozharskaya („The Unknown Soldier”, „Hotel Eleon”). Filmis osalevad olulistes rollides ka mitmed tuntud ja armastatud Eesti näitlejad nagu Margus Prangel, Ester Kuntu ja Kaspar Velberg. Võttepaikadena on filmis kasutatud mitmeid ajalooliselt märgilisi kohti Tallinnas, Pärnus ja Ida-Virumaal.

“Firebird” on Harvardi lõpetanud ja Lõuna-California Ülikoolis end täiendanud Peeter Rebasele režissöörina esimene täispikk mängufilm. Stsenaariumi autorid on Peeter Rebane ja Tom Prior, produtsent Brigita Rozenbrika. Filmi tootjaks on Peeter Rebase ja Adam Brummondi poolt asutatud The Factory ja Londoni produktsioonifirma No Reservations Entertainment. Mängufilmi tootmist Eestis toetas Eesti Filmi Instituut rahvusvahelistele projektidele mõeldud cash rebate toetusmeetme kaudu.