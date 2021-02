Lavastaja Hendrik Toompere vihakõne seadustamist ei taha: paistab, et seda seadust pooldavad vaid keskpäraste võimetega ametnikud

"Ärge jumalapärast tahtke seda vihakõne seadust. Kuna jumala tõestust pole faktikontroll suutnud teha siis hakkab iga inimene, kes kahtleb eesliga taevaskäinu sõnade õigsuses kahtlema, range šariaadi kohtu all kannatama," avaldas ta Facebookis.

"Soovitan lugeda ka stalinismi aegseid memuaare, kus sosistades tuli rääkida. See seadus ei räägi mitte ainult kuritegudele ärgitamisest, vaid valest mõtlemisest. Paistab, et seda seadust pooldavad vaid keskpäraste võimetega ametnikud," leiab Toompere.

"Ja miks just nemad? Aga sellepärast, et neil pole mingit ideed, mis kuidagi materialiseeruks. Ei tule neilt laulu ega lugu, ei pilti ega poeesiat. Ainult hirm tegemata tööde ees ja ka nende tehtud tööde ees mille eest veel vangi ei panda. See seadus kriminaliseerib solvamise, kuid tegelikult tuleks kriminaliseerida solvumine," usub Hendrik Toompere.

Kirjanik Peeter Sauter lavastajaga ei nõustu ja usub, et vihakõne keelustamine on "preventiivne, et mõni mees moka vähe koomal hoiaks."