FOTOD | 55 tunnise päästeoperatsiooni ajal kanti Ashley Juddi kotis, sõidutati mootorrattal ja viidi viimaks lennukile

Viis tundi hiljem saabus kohale Papa Jean, kes hindas Juddi vigastuse tõsidust. Ta ütles näitlejannale, et transpordi ajaks tuleb jalg kuidagi paika panna, aga see saab olema valuline protsess. Judd hammustas puutokki, hoidis kaaslasest kinni ja Papa Jean pani jala asendisse, et Juddi džunglist välja saaks.