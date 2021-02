Antonio Kass sõbralikust suhtest oma tuntud emaga: ta ütleb lihtsalt: "Ou, neegrid, aidake mul diivanit tassida!"

Tema ei saa näiteks aru ka sellest, miks eestlased on mustanahaliste vastu nii õelad, kuna mõnemad inimgrupid on pidanud ajaloos elama üle ka pika orjapõlve. "Eestlased võiksid just suhestuda aafrika kultuuriga, kuna mõlemad on läbi käinud orjuse. Ei ole vahet, kes või milline ta välja näeb, kui ta tuleb sind orjastama, pane talle kaikaga. Ära lase sellel juhtuda, et kogu su kultuur kannatab," arvab ta.