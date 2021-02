FOTOD | Koroona unustatud ja kelgumäele: Heti Tulve nautis koos pojaga vastlapäeva lauluväljakul

Kuigi nii Heti kui Kaur on väga heas füüsilises vormis ning usinad trennitegijaid, võib salakaval viirus ka muidu väga tugeva immuunsusega inimesed täielikult murda. Heti ütleski Kroonikale, et igasugune jõud on kadunud, isegi pudelikorgi avamine on suur pingutus: "Kümnendik minu tavalisest jõust on praegu alles. Üldine kurnatus on väga suur, lisaks on meil kadunud ka maitse-ja lõhnataju. Seega on meil täiskomplekt, mis koroonaga võib kaasneda."