Maailmakuulus DJ Martin Garrix Weekendil esinemisest: mäletan, et lendasin sinna helikopteril

"Ma mäletan, et lendasin sinna helikopteril – see vaade ja lava olid imeilusad ja ma polnud kunagi varem Eestis käinud ning seal käimine, adrenaliin ja energia – olid imelised. Ma pidin eelmisel aastal tagasi tulema, aga koroona tõttu jäi see ära ja ma töötan selle nimel, et tagasi tulla," sõnas hiljuti laulu "Pressure" välja andnud Martin Garrix.

Uus laul on loodud koroonaviiruse kiuste, kui Garrix oli Amsterdamis ning tema koostööpartner Tove Lo Los Angeleses. Kui esinemiseid on ära jäänud, siis on see andnud DJ-le aega perega kvaliteetaega veeta.

"Pere ja sõpradega oli esimest korda aega koos olla, sest muidu ma tuuritasin kogu aeg. Ma olen ringi tuuritanud alates 15. eluaastast – viimased 9 aastat on olnud nagu Ameerika mäed. Kui minu jaoks ei oleks koroonat olnud, siis ma ei oleks lõpetanud tuuritamist, aga see oli silmiavav ja ma sain lõpuks normaalseid asju teha (naerab). See aasta pani asjad perspektiivi," sõnas ta.