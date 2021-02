Eesti Laulu žüriiliige Kristjan Järvi: peaksime Eesti üle uhkust tundma, sest see on unikaalne

Mõned aastad Eestis elanud dirigent Kristjan Järvi rääkis "Ringvaates", et igatseb vahel California soojust, kuid Eesti talvel on tema jaoks oma võlu ja tema sõnum peaksime olema uhked, et siin elame, sest Eesti on unikaalne.

"Saatsin sõbrale pildid hõljuvast lumest ja kuidas seal tulevad läbi päikesekiired ja sõber ütles, et see on nagu Disney film! Ma ütlesin, et on jah nagu Dsiney film, ainult et see on päris," rääkis Järvi.

"Nii et peaksimegi uhkust tundma selle koha üle, kus me elame, sest see on unikaalne," ütles ta. Järvi rääkis, et Eestis tema jaoks aeg seisab ja ta naudib siin olemist väga.

Kristjan Järvi on tänavusel aastal ka Eesti Laulu üks žüriiliikmetest. Ennustusportaal Betsafe on kokku pannud iga-aastased Eesti Laulu konkursi ennustused, mille järgi saab uue võimaluse Eurovisiooni lauluvõistlusele jõuda Uku Suviste. Tihedasse esikolmikusse ennustatakse veel Koit Toomet ja Jüri Pootsmanni.

"Neljapäeval, 18. veebruaril toimuva esimese poolfinaali võidab 53-protsendilise tõenäosusega Koit Toome lauluga "We Could Have Been Beautiful". Edasipääsejate hulgas on kindlasti ka Egert Milder, Ivo ja Robert Linna koos Supernovaga ning Andrei Zevakin ja Pluuto," sõnas ennustusportaali spordiennustuste analüütik Ivan Špol.

Laupäevase teise poolfinaali konkurents on ennustusportaali hinnangul tasavägisem: finaali pääsevad koefitsientide järgi eelmise aasta võitja Uku Suviste looga "The Lucky One" ja Jüri Pootsmanni pala "Magus melanhoolia". Lisaks on finaalipretendentideks Kadri Voorand, Suured tüdrukud, Gram-Of-Fun ja Heleza.

"Hetkeseisuga on märtsis toimuva finaali peamisteks soosikuteks suure kogemusega muusikud ja Eesti Laulu varasemad võitjad Uku Suviste, Koit Toome ning Jüri Pootsmann. Nende võidutõenäosused on vastavalt 29, 13, ja 13 protsenti," sõnas Špol.