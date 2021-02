Dr. Dre võõrandunud abikaasa nõuab sissepääsu nende endisesse ühisesse koju, et oma kasukad kätte saada

Nicole Young andis räpases lahingus kohtule sisse paberid, kus nõuab sissepääsu tema ja Dre endisesse ühisesse koju Brentwoodis, kuhu ta väidetavalt jättis mitmed oma isiklikud asjad, kirjutab TMZ.

Young väidab, et kui ta majast aprillis 2020 lahkus, siis ta ei võtnud suurt midagi endaga kaasa. Naine väidab, et ta pidi kiiresti majast välja saama, sest Dre oli purjus ja räuskas, et Young majast kaoks.

Young jättis enda sõnul maha terve hulga riideid ja aksessuaare, nende hulgas disainerite hindamatud käekotid, peened rõivad ning 20 karusnahast kasukat, mis ripuvad seedripuust ning kontrollitud temperatuuriga kapis.

Dre võõrandunud naine on sotsiaalmeedias viibides tähele pannud, et maja on külastanud mitmed võõrad naised, kes seal olles pilte postitavad, ning Young on kindel, et nad kannavad tema riideid.

Ühe näite kohasel olla Dre mängukann postitanud pildi vannitoast, kandes Youngi Chaneli susse. Young on ka pahane, et Dre oma kodus suuri pidusid korraldab, nagu oktoobris toimunud suur NBA väljakukkumis mängude pralle, nii et on vaid aja küsimus, mil keegi midagi ära lõhub või keegi tema asju varastab.

Youngi muretseb eriti oma karusnahkade pärast. Ta ei taha, et Dre need lihtsalt kokku pakib ja lattu viib, sest kasukad peavad olema kindlal temperatuuril.

Peale räpase lahutusprotsessi elas Dr Dre hiljuti ka üle terviserikke, mis ta kaheks nädalaks voodisse naelutas. Muusikamogul ja räppar Dr Dre viidi aasta alguses ajuaneurüsmi tõttu haiglasse. Pikalt oma elu eest võidelnud ja intensiivravis olema pidanud artist pääses jaanuari keskel koju. Dre oli kaks nädalat ravil Los Angelese Cedars-Sinai meditsiinikeskuses.

Kuulujutud tema paranemisest hakkasid ringlema juba möödunud nädala lõpus, kui mehe hea sõber Ice-T teatas, et ta on Dre'ga videokõne vahendusel rääkinud ja räppar nägi juba parem välja.