Kas tema ongi see õige? Tõsielutäht Paris Hilton kihlus neljandat korda

"Ma ei suudaks olla rohkem põnevil ja õnnelikum, et just tema oma naiseks ja partneriks saada," sõnas ettevõtja Carter Reum Paris Hiltoni kohta, vahendas People.

Paari kihlus 13. veebruaril ehk päeval, mil Paris sai 40-aastaseks. Kuna kaks tähtsat sündmust langevad ühele päevale, siis on Carteril tulevikus kergem aastapäevasid meelde jätta.

"Viimane aasta koos COVIDiga koos elades on suurendanud mitmeid protsesse. Keegi, kes pidevalt ringi reisis, pidin ma nüüd koju jääma ning mõtlema, mis asjad on minu jaoks tähtsad. Minu suhe ja aeg, mida ma Carteriga koos veetsin, on kingitus. Ma olen meie järgmise peatüki üle õnnelik," ütles Paris Hilton.