Nicki Minaji isa surnuks sõitnud mees andis end ise politseile üle

Nassau maakonna politsei sõnas, et nad kasutasid turvakaameraid, et Polevichi teekonda oma koju jälgida. 70-aastane mees peitis viga saanud auto garaaži. Seal peitis ta auto asjade alla ning hävitas ka mitmeid asitõendeid. See on ka üks mitmest süüdistusest, mis Polevichile nüüd esitatud on.