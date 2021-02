Olivia Wilde'ist lahku läinud Jason Sudeikis leidis enda kõrvale endise glamuurimodelli

Sudeikis olla naise järgi nimetanud ka karakteri enda uues Apple TV komöödiasarjas. Paar on mitmel korral käinud Londonis, kus Sudeikis filmib komöödiat "Ted Lasso", salajastel kohtingutel, vahendas The Sun.

Siseallikas ütles: "Jason on Keeley alati väga atraktiivseks pidanud ning on tema vastu tundnud kiindumust juba ajast, mil naine modellitööd tegi."

Jason ja Keeley said sõpradeks aastaid tagasi ning on selle ajal jooksul olnud kontaktis. Siiamaani on ende suhe olnud vaid platooniline.