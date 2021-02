Milleks oodata? Blogija Triinu abiellus oma stripparist kallimaga

Abieluvararegistris on kirjas, et Triinu ja Justin registreerisid abielu juba 22. jaanuaril. Eesti seaduste kohaselt peab abiellumiseks andma sisse avalduse ja alles 30 päeva hiljem saab abielluda. Tundub, et paarike leiab, et nad on teineteise jaoks õiged, sest kalkulatsioonid näitavad, et nad andsid abiellumiseks taotluse sisse päev pärast Justini Eestisse saabumist.