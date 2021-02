Eurovisioni eksperdid ennustavad Eesti Laulu esimeses poolfinaalis edu täielikule üllatajale: see jääb sind kummitama!

Selleks on Hans Nayna, kes esitab täna pala "One by One". "See on emotsionaalne poplugu, mis on lauldud täieliku perfektsusega. Hans Nayna on tõusev laulja-laulukirjutaja, kes paistab rohkem välja kui tema kaaslased. "One by One" jääb sind kummitama pikaks ajaks," seisab ühe eksperdi kirjelduses.