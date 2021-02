Gwyneth Paltrow avalikustas, millised terviseprobleemid tabasid teda siiani pärast koroonaviiruse läbipõdemist

Oma Goopi veebisaidil kirjutas Paltrow, et tal oli juba varakult COVID-19 ja see jättis talle siiani väsimustunde ja keskendumishäired. "Jaanuaris lasin teha ka mõned testid ning need näitasid isegi kõrget põletikku," kirjutab ta.

"Pöördusin seetõttu ühe eksperdi poole, keda ma varem tundsin - funktsionaalse meditsiini praktik dr Will Cole. Pärast kõigi mu laboritulemuste nägemist selgitas ta, et see oli juhtum, kus tervenemine võtab pikemalt aega kui tavaliselt," märgib ta.

Paltrow ütleb, et viirusest taastudes on ta keskendunud tervislikule toitumisele, hoidudes nii suhkrust kui ka alkoholist. "Olen palju küpsetanud ja mõned neist on tõesti maitsvad: tegin krõbedaid kappareid ja salveiga kammkarpe, peekoni-vinegretisparglitega ja mõned väikesed artišokid täidetud ürtide ning küüslauguga. Olen isegi leidnud suurepärase suhkruvaba kimchi ja suhkruvaba kombucha ning ma olen oma retseptides kasutanud palju kookosaminoid, " kirjutas ta.

"Kõik, mida ma teen, on nagu kingitus mu kehale. Mul on energiat, ma töötan hommikuti ja teen infrapunasauna nii tihti kui võimalik, et terveneda. " Samuti võtab ta toidulisandeid parema soolestiku huvides.