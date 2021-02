Savannis oli juba päris pime, kui lähedusest kostus kahtlasi hääli. Teet Margna (48) ja Kristjan Jõekalda (49) arutasid presendist telgis istudes, kellele need kuuluvad – on seal liikvel ahv, pühvel, lõvi, hüään või nad kõik? Kristjan rüüpas oma õhtust õlut ja tundis kõhedust. Pimedas savannis ringi liikumiseks oli giid andnud korralduse: kui kohtad lõvi, vilista vilet ja kui näed elevanti, seisa paigal, sest nii peab ta sind põõsaks. Kuid hämaruses kaotasid puud, põõsad ja loomad oma nähtava vormi, segunedes suureks ühtlaseks tumeduseks. Ei saanud aru, kes on kes või mis on mis.