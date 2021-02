Anne Veski 65 | Suur ülevaade primadonna kirevast eraelust ja meeletult edukast karjäärist

ROOSIAIA KUNINGANNAKS SAAMINE 1979. aastal kutsuti Anne solistiks Vitamiini, mis oli sel ajal väga populaarne ansambel. Esimesed Anne hitid saidki salvestatud Vitamiiniga.Ansambli geniaalne produtsent Jüri Mitt mõtles välja Anne esimese efektse väljatuleku ansambli koosseisus roosidega kaunistatud laia kübaraga ja pikas lillelises kleidis selleks, et laulda laulu „Roosiaia kuninganna“ tollel ajal väga vaadatavas telesaates „Reklaamiklubi“. Selline väljatulek jäi rahvale kohe meelde ja roosiaia kuninganna Anne Veski oligi sündinud. Erakogu

Ühel kaunil suvepäeva hommikul, kui väike Anne Veski oli uudistamas tigude ja konnade toimetamist oma Rapla kodu õuel, kutsus ema ta pannkooke sööma. Vaarikamoosiga. Anne lippas vudinal ema kutse peale, aga õnnetuseks komistas ja kukkus roosipõõsasse. Okkad torkisid teravalt. Pannkoogid olid aga maitsvad ja valu ununes. 27. veebruaril 65. sünnipäeva tähistav Anne ei teadnud siis, et kunagi saab tema hitiks "Roosiaia kuninganna" ja et teda õnnitleb roosikimbuga Venemaa president. Ei osanud kriimustada saanud tulevane diiva aimata sedagi, et roose tuuakse talle lavadele tuhandeid.