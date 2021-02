FOTOD | Eesti Laulul keegi koroonakollet ei karda? Lauluvõistluse poolfinaalis eirati mitmeid reegleid

"Eks see kõige uudsem, üllatavam ja keerulisem ongi saada see suur kamp võimalikult hajutatuna üksteisest eemale," ütles võistluse peaprodutsent Tomi Rahula alles eelmisel nädalal. Enne seda oli mõned nädalad varem tulnud avalikuks uudis, et teises poolfinaalis osalev Jüri Pootsmann on haigestunud koroonasse.

Kuid mitmed vaatajad üllatusid, kui otse-eetri ajal oli näha, et kõik 12 esinejat ja nende meeskonnad pead-jalad koos green roomis istusid. Eriti arvestades veel seda, et terve Saku Suurhall on vaba, sest kedagi publikusse pole lubatud. Samuti on mitmetelt fotodelt näha, et suur osa kohale lubatud inimestest on otsustanud maski mitte kanda. Eriti üllatav oli selline vaatepilt rahvusvaheliste Eurovisioni fännide jaoks, kes Twitteris oma pahameelt ja imestust avaldasid.