Mis "Seks ja linnast" üldse alles jääb? Ka teine tähtis tegelaskuju ei naase uusversioonis!

Hetkel on kindel, et Chris Noth , kelle mängitud Mr Big oli sajandivahetuse üks tähtsamaid seksisümboleid, jääb uusversioonist kindlasti kõrvale. Kuigi algselt teatasid mitmed väljaanded kindlalt, et Steve'i mänginud David Eigenberg ei osale ka seriaalis, siis näitleja esindaja ütles, et läbirääkimised pole veel lõppenud.

Praegu pole teada, mida tähendab Mr Bigi kõrvale jäämine Carrie tegelaskuju jaoks. Kuna filmis "Seks ja linn 2" tekkisid paari vahele lahkhelid, siis on üks võimalus, et nad lihtsalt on lahutanud. Samas rõhutati originaalse seriaali vältel korduvalt seda, et Big on Carriest tunduvalt vanem ning seetõttu võib peategelane hoopis nüüd lesk olla.