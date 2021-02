Koit Toome Eesti Laulu koroonameetmetest: iga päev, kui me Suurhalli uksest sisse astusime, kraaditi meid

Tomi Rahula ütles hiljuti Sky.ee-le: "Oleme teinud logistika Suurhallis nii, et kokkupuuted kõigil: võistlejatel (ka omavahel), meeskonnal, vaheesinejatel, pressil ja nii edasi, on pea olematud. See tähendab, et meeskond ei puutu kokku artistidega, artistid ei puutu kokku põhimõtteliselt mitte kellegagi."

Muuhulgas lisab ta, et kõikidel palutakse kanda maski ning sellekohased meeldetuletused on väljas ka lavatagustes koridorides. "Tunnistame, et telepildis võis näha ilma maskideta inimesi ja kindlasti tegeleme sellega, et neid põhimõtteid ei unustataks. Vaatame üle ka green room'i planeeringu ja korralduse," lisab Helemäe, kes ütleb, et Eesti Laulu osalejad on minikollektiivid, kes harjutavad ja esinevad koos, muus osas on võistlejatel palutud riskide maandamiseks kontakte vähendada. Ligipääs võistlusele on sel aastal väga piiratud just eesmärgiga vähendada juhuslikke kontakte.