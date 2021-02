Ongi kõik! Prints Harry ja Meghan Markle loobusid lõplikult kuninglikest kohustustest ega naase tagasi pere juurde

Kogu Buckinghami palee on väga õnnetud noorpaari otsuse üle ning nad on enda sammu kinnitanud ka kuningannale. Harry ja Meghan lahkusid ühendkuningriikidest 2020. aasta märtsis, et elada USA-s, kus nad sõlmisid ka lepingud Spotify ja Netflixiga. Leping peaks olema sõlmitud hinnanguliselt 100-le miljonile naelale.

"Kõik on nende otsuse pärast kurvad," ütles Buckinghami palee enda avalduses. Sellegipoolest jäävad Sussexi hertsog ja hertsoginna armastatud perekonna liikmeteks. Teadanne tuli aasta pärast seda, kui paar otsustas lahkuda kui The Firmi töötavate liikmetena ning seda otsust kutsuti naljatledes Megxitiks.

Lepiti kokku 12-kuuline mõtlemisperiood ja nüüd on selgunud otsus pärast prints Harry ja kuningliku perekonna liikmete vahelist vestlust. See tähendab, et Harry loobub muuhulgas ka ragbi jalgpalliliidu patrooni rollist koos teiste tiitlite kaotamisega.

„Sussexi hertsog ja hertsoginna kinnitasid tema majesteedile kuningannale, et nad ei tule tagasi Kuningliku perekonna töötavate liikmetena," ütleb palee. „Pärast vestlusi hertsogiga on kuninganna kirjutanud, et kuningliku perekonna tööst eemale astudes ei ole võimalik jätkata neil ülesannete ja kohustustega, mis avaliku teenistusega kaasnevad."

"Seetõttu tagastatakse hertsogi ja hertsoginna sõjaväelised märgid ja kuninglikud tiitlid tema majesteedile ning need jaotatakse kuningliku perekonna töötavate liikmete vahel laiali."

"Ehkki kõik on nende otsuse pärast kurvad, jäävad hertsog ja hertsoginna endiselt perekonna väga armastatud liikmeteks."