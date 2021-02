Võitu pole loota? Laura sai Soome muusikaekspertidelt kõige vähem hääli

Nagu näha on muusikaekspertidel hindamisüsteem järgmisel punktiskaalal: 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12. Selles arvestuses on Laura saanu kõige vähem punkte - kõigest 24.

Finalistide punktitulemused näevad välja järgmised:

Oskr: Lie 43

Teflon Brothers x Pandora: I Love You 39

Danny: Sinä päivänä kun kaikki rakastaa mua 36

Laura: Play 24

Aksel: Hurt 31

Blind Channel: Dark Side 52

Ilta: Kelle mä soitan 34

Üks hinnanutest ütleb, et Laura loo kantrilikud elemendid eristavad lugu teistest ning see võib olla võistluse nn must hobune.

Samas teine hindaja tõdeb, et ehkki Laura võib arvata, et ta paistab oma looga silma, siis tegelikkuses see päris nii pole. Ta märgib, et kui ta oli 2017. aastal Eesti Laulu žüriis, siis talle juba toona ei meeldinud Laura lugu.

Kolmas arvab, et ta ei saa aru, mida ta peaks selle loo ajal tundma. Seejuures lisab järgmine liige, et tegu on on tüüpilise ja tavalise looga ning kompositsioon ei tundu miskit erilist.

Juba homme astub Laura üles Soome Eurovisioni finaalis, kus ta on üks seitsmest finalistist. UMK võistlusloo "Play" autoriteks on Karl-Ander Reismann, Reinis Straume ja Laura ise. Soome Eurovisioonile kandideeris 300 lugu, mille hulgast valiti laura välja kuue parima sekka - seitsmes artist on eelmise aasta võitja Aksel Kankaanranta.