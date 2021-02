KLÕPS | Emasse või isasse? Kim Kardashani vanem tütar on tõeline kaunitar

Kim Kardashiani ja Kanye Westi abieluprobleemidest on räägitud juba ammu. Nüüd on asi aga meelelahutustabloidide sõnul päris kindel – paar lahutab kuus aastat kestnud abielu. Mitmed allikad väidavad, et Hollywoodi paari jaoks on lahutus peatselt käes, sest Kardashian palkas advokaadi Laura Waaseri, kes on spetsialiseerunud abielulahutustele.