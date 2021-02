Ongi kõik! Kim Kardashian andis lahutuspaberid sisse

Väidetavalt taotleb Kim nelja lapse ühist seaduslikku ja füüsilist hooldusõigust. TMZ-le lähedased allikad kinnitavad, et Kanye on ühise hooldusõigusega rahul.

Mitmed allikad kinnitavad, et Kanyel on ka pidevad bipolaarsed häired, mispärast tundus suvel abielu lõpetamine veidi liiga äkiline. Kimi on jaoks on tegu kolmanda lahutusega.