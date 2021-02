Rein Rannap Eesti Laulust: miks peab see maksumaksja raha eest korraldatud võistlus nii kallis ja glamuurne olema? Milleks selline tsirkus?

Rannap põhjendab, miks teda ei ole hiljem leitud Eesti Laulul osalemast ning ta tunnistab, et ta on lihtsalt oma näppe kõrvetada saanud mitmeid kordi. "Kui tavaliselt hääletas publik, siis tookord võeti ka žüriiarvamus. Ja no selgus ka, et ühel lool oli mu laulutekst korra kõlanud ka mujal. Ma nimetaksin seda omavoliliste reeglite tõlgendamisena," lausub Rannap.

Muuhulgas ei meeldi talle Eesti Laulu nimi: "ERR korraldab ja neil on õigus valida, kes esindab jne. Aga palun nimetage asju õigete nimedega. Tegemist on ju Eesti Eurovisiooni eelvooruga, mis sellel nimel viga on?"

"Eesti Laul peaks olema hoopis teine asi. Minu arust on kurb, kui Eesti Laul on ingliskeelne või seda teevad välismaa lauljad või esitajad. Ma kurvastasin väga, kui ma kuulsin et see Eurovisiooni eelvoor nimetati ümber Eesti Lauluks. Pealkiri ja sisu ei lähe kokku," on Rannap aus.