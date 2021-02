KLÕPS | Palju õnne! Stefan tähistab oma kallimaga olulist tähtpäeva

2019. aastal Kroonikale antud intervjuus tunnistas Stefan, et kallimaga kohtumislugu on kui otse filmist. Nad tutvusid veidi enam kui aasta tagasi reisilaeval Victoria, kus Stefan esines lauljana ja Victoria tantsijana.

"Mäletan, et Stefan tuli, tutvustas mulle ennast ning kõndis siis minema. Minu jaoks oli see kummaline, et keegi nii järsku ligi julges astuda. Seejärel nägin teda meie puhkeruumis magamas. See oli päris naljakas… Vaatasin, et üks vend norskab nurgas diivanil – sama poiss, kes oli mulle end tutvustanud!“ meenutas Victoria.