Soome meedia Laurast: tema võistlusloos pole midagi üllatavat ning see on etteaimatav

"Laura on üks sümpaatsemaid artiste ning ta laulab väga hästi. Sellegipoolest oleks tal võinud olla parem lugu kui Play. See lugu on justkui selline hea võimalus minna külmkapi juurde ja sealt midagi maitsvat otsida. "Play's" pole midagi üllatavat ning see on etteaimatav. Samas see pole tüütu," kirjutab Iltalehti.