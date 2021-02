FOTOD | Kas Joala kuju võib saepuruplaatide asemel saada graniidist kasti?

Veebruari alguses ehitati Jaak Joala kujule puust kast ümber. Kui algul arvasid paljud, et kast saab üsna pea kaetud kunstiga, siis tänase seisuga on saepuruplaadid üsna puhtad veel. Kastile on lisaks kleebitud QR-koodi, mis juhatavad nutitelefoni veebis Jaak Joala radadele. Linnapildis ei ole saepuruplaat just kõige ilusam, nüüd on tuntud huvi kuju katta mustast graniidist kastiga.