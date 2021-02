NUNNUD KLÕPSUD | Nii armas! Printsess Eugenie jagas pilte vastsündinud pojast

"Me tahtsime tutvustada teile August Philip Hawke Brooksbank. Aitäh nii paljude imeliste sõnumite eest. Meie süda on täis armastust selle väikese inimese vastu, mida ei oska sõnades väljendada. Meil on hea meel, et saame neid fotosid teiega jagada," kirjutab printses Eugenie enda Instagrami lehel.