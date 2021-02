Maffiapealiku Toomas Helina poeg Rainer: kõik tema naised olid noored ilusad eesti naised

"Mu isa oli tõeliselt šarmantne ja karismaatiline, seega ka väga suur naistemees. Kõik tema naised olid noored ilusad eesti naised. Mul on väga hea meel, et kuigi mu isal olid teised naised, jäid nad mu emaga väga lähedaseks ka pärast lahutust, kuni lõpuni. Nad suhtlesid telefonis ning olid kogu aeg üksteisele toeks ja olemas. Mulle andis see tugeva märgi, et vanemate vahel oli suur armastus," märgib Rainer.