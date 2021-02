Tänavune vabariigi aastapäev möödub teistmoodi: enamasti meie kodudes. Paraku tähendab see ka seda, et tänavu ei toimu traditsioonilist presidendi vastuvõttu ja pidu, mis on alati palju kõneainet pakkunud. Seda enam on paslik meenutada neid isikuid, nähtusi, teemasid ja juhtumisi, mis läbi aastate seda üritust saatnud.