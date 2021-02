Anu Saagimi otsekohesed väljaütlemised vol 1: "Võin olla odav, labane ja vulgaarne, aga võin ennast nimetada arvamusliidriks Eestis"

Ei ole vist kedagi ega midagi, mille kohta Anu Saagim (58) poleks sõna võtnud. Tema terava keelaga on saanud nii Eesti mehed kui naised, põhjanaabrid, poliitikud, sportlased, muusikud, kirjanikud ja kõik need, mis sinna vahele jäävad. Enda otsekohesuse tõttu palju neid, kes Saagimit ei salli. Ja võib-olla natuke rohkem on neid, kellele ta meeldib.

Anu Saagim (täisnimega Anu Nataly Saagim-Ratia) lõpetas aastal 1980 Tallinna 1. Keskkooli. Pärast keskkooli lõpetamist läks ta fiktiivabieluga Soome, abielu lahutati. Peagi abiellus ta Soomes ärimehega, kolis Rootsi, et teda tagasi Nõukogude Liitu ei saadetaks, sai elamisloa ja seejärel õige pea lahutas. Aastal 1994 abiellus ta soome disaineri Ristomatti Ratiaga. 2016. aasta veebruaris teatasid mõlemad, et on lahutuspaberid sisse andnud.