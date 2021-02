"Kallid kalorid" auhinnafond järjest langeb, osalejad ei suuda kiusatusele vastu panna: olen tubli olnud. Miks ma ei või?

Kui siiamaani on ahvatluste kappidele suudetud vastu panna, siis tunnistas Ade, et paastupäeva õhtul jäi ta klaasist uksega kapi sisu vaatama. Et tema käsi ei haaraks ahvatluse järele, otsustas Ade magama minna.

Eelmise saate järel oli auhinnafondis järel 4000 eurot. Summa oli alguses 5000, kuid saatest lahkunud Jaak käis seal napsitamas ja tõmbas summa alla. Viies saade paljastas, et nõrkushetkele ei suutnud järele anda Teele. Ta oli kapist napsanud kohukese, mis vähendas auhinnaraha veel 200 euro võrra. Teele oli see sama, kes ei suutnud kolmandas episoodis trenni kaasa teha, kuna see meenutas liialt aega, kui ta oli Viljandis elades peksa saanud.

Osalejate enesetunne oli päeva alguses kehva. Sidni ütles, et ärkas oma kõhu korina peale, ning teised osalejad ütlesid, et päevase paastu tõttu on neil paha olla. Vaatamata sellele ei tähendanud see, et nüüd kohe õgima sai hakata. Saatejuht Erik Orgu tõi välja smuuti-ratta. See tähendas, et iga osaleja, kes tahtis hommikusöögiks smuutit, pidi ratta seljas selle endale valmis väntama.