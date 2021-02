VIDEO | Kardo Treimann kasutas skandaalset seltskonnategelast, et eksabikaasale Mallukale õnne soovida

Mallukas andis septembri keskel teada, et plaanib abikaasast lahutada. "Te ilmselt nüüd loodate lugeda siit mingisugust dramaatilist lugu, kuidas selline hirmus asi juhtuda sai, aga tegelikult ei ole siin suurt mitte midagi. Me tegelesime kahjuks lihtsalt liiga piki aastaid mitte tülitsemisega, millest ma siin blogiski suure suuga rääkinud olen, aga ma ei saanud ise aru, et mitte tülitsemine tuleb lihtsalt meievaheliste teemade ignoreerimisest ja probleemide vältimisest. Ja nii juhtuski, et enne kui ma isegi aru sain, olid aastad möödas ja kõik need tunded hakkasid mul juba viiel erineval moel üle ääre ajama, nagu te ilmselt viimasel ajal siin blogist näinud ka olete. Ma käisin teraapias, sain oma üli paljudele küsimustele vastused ja nii see otsus sündis," selgitas Mallukas enda blogis ning Kardo nõudmisel palus selgitada, et lahutus on Malluka otsus.