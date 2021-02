VIDEO | Pamela Anderson andis koos uue abikaasaga esimese intervjuu voodist

Intervjuu anti Briti jutusaatele "Loose Women". Kui üks saatejuhtidest avaldas imestust, et Pamela Anderson on kaasaga nii voodist, vastas 53-aastane endine Playboy modell, et nad ei ole voodist lahkunud alates jõululaupäevast.

Esimese intervjuu pärast abiellumist andnud Pamela Anderson rääkis, et kohtas oma praegust abikaasat Dan Hayhursti selles sama maja valduses, kus nad kahekesi rõõmsameelselt lebasid.

"See on nagu maagiline paik. Ta töötas siin ja mina jäin COVIDi pärast siia lõksu ja me saime kokku. Ning oleme siiamaani koos," avaldas Anderson.

"Rannavalve" veteran ütles ka, et ostis Vancouver Islandil oleva saare oma vanaemalt 25 aastat tagasi. "Olen viimased poolteist aastat kodus olnud ja elamist renoveerinud. Ja nüüd on see imeilus. Me oleme renoveerinud kõik kajutid, varsti paigaldame doki. See on imeilus maatükk. Ja Dan ja tema lapsed elavad siin ka," rääkis ta.