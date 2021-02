Elina Nechayeva koroonaajast: alguses olin õnnelik, et saan puhata, kuid kahe päeva pärast tekkis ahastus

"Kõigi tema väga järskude märkuste peale ma reageerisin väga ilusti, et "hea küll, ma teen uuesti", "ma teen teisiti", "ma sain aru" või "kas te võiksite korrata, ma ei saanud päris hästi aru, et ei oska kõiki neid roppsõnu, mis te väljendate"."

See ajas teda Nechayeva sõnul nii edast välja, et tal lõpuks paari nädala pärast ütles, et "ma ei suuda, ma üritan sind mitu nädalat endast välja ajada, aga sina oled nagu kuradi intelligent, reageerid kõigele rahulikult". "See oli väga keeruline. Ma läksin igasse proovi nii, et oksemaik oli suus ja käed värisesid."