Hea haridus avab ukse maailma. Inimestel on võimalus teha suuri tegusid, kui hea haridus on tagataskus. Kuid need maailmakuulsad staarid näitasid, et kui sul on piisavalt talenti mingis valdkonnas ja kamaluga õnne, siis saab edu saavutada ka ilma formaalse haridusteta.

See teekond ei ole loomulikult kõikidele. Oma sammud tuleb hoolikalt läbi mõelda ja alles siis otsus teha.