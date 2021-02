Courtney Love avaldas, miks loobus näitlemisest: #metoo'd sai liiga palju ja keegi ei uskunud mind

Kui Courtney Love (56) sai pearollis 1996. aasta filmis "The People vs Larry Flint", kus ta mängis nimiosas olnud Woody Harrelsoni kõrval, siis ta oli paljude jaoks ilmutus.

Viis päeva pärast "The People vs Larry Flint" režissööri Miloš Formani surma, meenutas Love Instagramis nendevahelist koostööd. Pärast "Flynti" töötasid Miloš ja Love koos ka 1999. aasta filmi "Man on the Moon" juures.