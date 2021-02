Kas isa hingele jäi ka mõrv? Maffiaboss Toomas Helini poeg: kui see ka nii oli, siis tegi mu isa otsuseid, mõeldes eelkõige oma perele

Sellel ajal teadsin, et minu isa tegeleb äriga, nagu kõikide teiste isad Marbellas, ja raha oli lihtne kulutada. Ma võin sulle öelda julgelt, et ka mina olen Madridis ühel õhtul sõpradega 24 000 eurot maha pidutsenud. See läks ainult alkoholi peale. (Naerab.)

See on teema, millest me kunagi isaga ei rääkinud, ja mina temalt ka ei küsinud. Tahan uskuda, et kui see ka nii oli, siis tegi mu isa otsuseid, mõeldes eelkõige oma perele. Kui midagi oli vaja teha, ju oli see siis tema jaoks õigustatud.