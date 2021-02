PROFIIL | Kas tema ongi maailma kõige ilusam naisgolfimängija?

Alasti pildid

Mõned aastad tagasi elas Paige Spiranac üle kohutava elamuse. Ta oli armunud ühte noormehesse ning ei peljanud talle ka endast alasti pilte saata. Aga kui nad lahku läksid, muutusid nende suhted kiiresti mürgiseks.

Mees saatis pildid oma sõpradele ning peagi jõudsid need võõraste silmapaarideni, kes fotosid ei oleks pidanud kunagi nägema. Spiranaci hakati sõnumitega pommitama ja kogu olukord läks käest.

Kui ameeriklanna küsis inimeste käest, kust nad need pildid said, keeldusid nad seda ütlemast.

Asjad ei läinud sugugi paremaks, kui ta oma endise kaasa käest küsis, miks mees need pildid avaldas. "Sa oled lits, kes mulle need pildid saatis. Sa väärid seda," olla kibestunud mees Spiranacile vastanud.