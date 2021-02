Märt Avandi meenutab 90ndaid: süüa midagi ei olnud ja raha ka üldse polnud

Randvere sõnul ei kõnetanud teda ei Caater ega Nancy. "Ma mäletan selgelt, et teised kuulasid neid asju, aga mind see ei kõnetanud. Kui praegu kasvaks üles, siis popmuusika on palju parem," ütles ta.

Märt Avandi tunnistas, et tolleaegne muusika oli kole. "Aga ikka suuremalt jaolt on see kõik kohutav," lisas Avandi. "Aga me proovime need mõned kohutavad lood ka päris ilusaks teha," ütles Avandi.

Vaiksoo lisas, et nad valisid lugusid oma kavasse printsiibi järgi, et mida kohutavam on, seda kindlamalt tuleb see esitada. Näiteks Caateri "O Si Nene", Tiiu Tulbi "Nukuke" ja Janika Sillamaa "Lootus".

Märt Avandi tõdes, et tema mäletab 90ndate algusest totaalset vaesust. "Ega me ei olnud näljas ega külmas, aga süüa tõesti midagi ei olnud ja raha ka üldse polnud. Kõik oli selline trööstitu. Aga samas see lapsepõlve õnnetumaks ei muutnud," ütles Avandi ning lisas, et praeguse ajaga võrreldes oli see suur vaesus.